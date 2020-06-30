"Слуги народу" та скандали: чим відзначились на цих вихідних [ Редактировать ]
Неякісні діти, корабельні сосни. За останній тиждень політики, особливо - "Слуги народу", мало не щодня потрапляли в скандал. Чим відзначилися на цих вихідних - дивіться далі.
Корабельні сосни, золоті песики, таємні записи і скріни інтернет-листування. Нардепи від монобільшості вже не раз ставали учасниками гучних скандалів. Одним із перших був народний обранець Євген Брагар. Ще у лютому, на одному з телеефірів, відповідаючи на питання пенсіонерки, як заплатити за комуналку - порадив продати собаку.
Елітної породи. - Якщо елітної породи то що? - То вона може продати його в будь-який момент і спокійно собі сплатити.
Порада нардепа тоді розлетілася на сотні інтернет-мемів. Люди радили одне одному інвестувати в чотирилапих. Нам вдалося знайти авторку цього питання - пенсіонерку Любов Колючу з Кіровоградщини, та її пса Шаріка. Жінці було зовсім не до жартів.
Щоб тепло було в хаті, треба дві тисячі платить вони кричать субсидія яка ж то субсидія тисяча чотириста, а остальне щоб включить, щоб тепло було, а що їсти?
Депутат тоді вибачився. Заявив - не надто орієнтується в політиці. А за чотири місяці оскандалився знову. Учора на своїй сторінці у фейсбук вступив у палку суперечку із користувачами, яким не сподобався його пост про відбір до Ради громадського контролю при НАБУ. Тепер зорієнтувався швидко.
- Та ті сі вспокоєш чи нє? - Не хочеш читати - відпишись! - А чому ви тикаєте, шановний депутат? - Можу і послати!
Та черговий фейл нардепа виявився куди менш скандальним за інцидент з його колегами. Минулого тижня ці лаври упевнено отримали очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та керівник фракції Давид Арахамія. Перед прес-конференцією у Миколаєві вони відверто обговорювали свою колегу. А мікрофони працювали.
- Вообще красотка. Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much. В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь от**ярит триста встреч за четыре месяца. И выигрывает. - Да? - Конечно. Она такая, энергетика.
Говорили про нардепа Ірину Алахвердієву. Та одразу стала на бік однопартійців. Заявила - запис змонтовано. Розмова - фейк, написав і сам Корнієнко, правда усе ж вибачився. Розмову депутатів прокоментувала учасниця ще одного скандалу у "Слузі народу" - Олександра Клітіна. Колишня заступниця міністра інфраструктури. Її призначення депутати обговорювали на зустрічі у Кривому розі минулої осені. Записи тоді хтось злив в інтернет.
Можна я покажу какой у нас новый замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела. Хорошая? Ого!
Клітіну тоді звільнили. Тепер вона визвалася виступити проти корупції, взявши як зброю лише купальник.
Вони думають, якщо у них щось є в штанях то можна ображати жінок, та жінки в сто раз розумніші і чесніші ніж ви. Тому я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами.
І навіть пообіцяла створити власну партію.
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