Сто тонн полуниці щодня: як невелике село на Волині розвинуло полуничний бізнес [ Редактировать ]
Сто тонн полуниці щодня. У Хорохорині, на Волині сезон збирання ягід. Там їх вирощують цілою громадою. Як невелике село розвинуло полуничний бізнес - про це далі.
Село Хорохорин називають полуничною столицею Волині. Плантацій ягід тут понад триста гектарів. Полуницю вирощує ледь не кожен господар.
Анатолій Мельничук, староста села Хорохорин:
Для нас це виживання для цього села, тому що в селі немає жодного підприємства, яке працювало б стабільно, або на постійній основі.
Врожай нині, кажуть фермери, - найкращий за останні десять років, хоч і запізнілий через затяжні дощі. Через карантин замість Польщі, українці з'їхалися збирати ягоди до волинського села. За день, кажуть, можна розбагатіти на тисячу-півтори гривень.
Ірина, жителька села Озерці:
Мені тут подобається і хороше ставлення і хороший заробіток, ну так як для України.
Щодня в селі збирають до сотні тонн полуниці. Обривають ягоди власноруч. Одразу на полі сортують і пакують у спеціальні короби та ящики. Кажуть: якщо набити руку, праця не така вже й важка.
Трускавку збирати легко.
Полуницю в цьому селі вирощують уже майже 15 років. Розгорнули ягідний бізнес українські заробітчани, які працювали в Польщі. Перейняли досвід і "запозичили" саджанці.
Віктор Карпович, фермер:
Починали із однієї сотки. Возили + мішками з Польщі, ховали в машині розсад, розсаджували в касети і в поле. І так виростили потрошки все більше й більше з кожним роком. І маєм. Ну маєм трошки теї полуниці.
У Хорохорині вирощують сорт "Мармелада". Солодкий як мед, кажуть фермери. У центрі села шикуються черги покупців. Сезон на Закарпатті та півдні України вже закінчився, тож гуртовики їдуть по ягоди на Волинь.
Едуард, покупець із Закарпаття:
Зараз беремо тонну триста, тонну чотириста. Десь так. Хороша полуниця, стойка.
Анатолій Мельничук, староста села Хорохорин:
На ринку я от дивився ціна 50 гривень - ми продаємо по 20 гривень. Тобто на нашій полуниці більш як сто відсотків хтось ще накручує гроші. Чим більше об'ємів реалізації - тим більший буде прибуток. Хоча з іншої сторони витрати на один гектар полуниці коштує приблизно ну так сімнадцять тире сто тисяч.
Вирощування ягоди не лише принесло прибуток фермерам, а й прославило цю місцину на всю Україну. Хорохорин - єдине село на Волині, де так масово процвітає полуничний бізнес.
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