До подій на сході країни. Двоє українських військових зазнали осколкових поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За минулу добу окупанти 12 разів порушили режим тиші. Неподалік Невельського російські найманці випустили майже два десятка мін, біля Пісків били із ПТРК, а околиці Новозванівки накривали з мінометів заборонених калібрів та ручних гранатометів. На ворожі атаки українські захисники відповідали вогнем.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ: