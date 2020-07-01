Відкриття кордонів: куди зможуть подорожувати українці [ Редактировать ]
Рада Євросоюзу дозволила пускати на територію держав-членів Спільноти тих, хто подорожує з метою навчання, моряків та висококваліфікованих фахівців. А також тих, хто перетинає ЄС транзитом або має посвідку на проживання в Євросоюзі родичів громадян ЄС, сезонних працівників та дипломатів.
Водночас заборона на туристичні мандрівки зберігається. А от для жителів 15 держав Європа відсьогодні відкриває кордони повністю. України серед них поки що немає. На сьогодні наші співвітчизники можуть подорожувати до Туреччини, Єгипту, Албанії, Хорватії та Чорногорії.
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