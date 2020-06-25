Киев перестал быть лидером в Украине по числу подтвержденных случаев коронавируса. Столицу, где на сегодня 4 609 инфицированных COVID-19, обогнала Львовская область (4627).

За минувшие сутки в Киеве коронавирус выявили у 81 человека, в том числе трех медиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди новых заразившихся:

51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет;

23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет;

3 девочки от 2 до 14 лет;

4 мальчика от 7 до 17 лет.

Из 4 609 пациентов с COVID-19 в Киеве уже выздоровели 1 473 пациента с коронавирусом, за сутки болезнь побороли 33 человека.

Во Львовской области за сутки выявили 204 новых заражения COVID-19 - больше, чем в любом другом регионе. Число больных увеличилось до 4627 - это тоже рекорд.

В тройку лидеров по распространению коронавируса, входит и Черновицкая область - 4531 инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. 24 июня COVID-19 выявили у 994 человек, 16 больных умерли.