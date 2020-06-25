Львовская область стала лидером по коронавирусу в Украине [ Редактировать ]
Киев перестал быть лидером в Украине по числу подтвержденных случаев коронавируса. Столицу, где на сегодня 4 609 инфицированных COVID-19, обогнала Львовская область (4627).
За минувшие сутки в Киеве коронавирус выявили у 81 человека, в том числе трех медиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Среди новых заразившихся:
- 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет;
- 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет;
- 3 девочки от 2 до 14 лет;
- 4 мальчика от 7 до 17 лет.
Из 4 609 пациентов с COVID-19 в Киеве уже выздоровели 1 473 пациента с коронавирусом, за сутки болезнь побороли 33 человека.
Во Львовской области за сутки выявили 204 новых заражения COVID-19 - больше, чем в любом другом регионе. Число больных увеличилось до 4627 - это тоже рекорд.
В тройку лидеров по распространению коронавируса, входит и Черновицкая область - 4531 инфицированных.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. 24 июня COVID-19 выявили у 994 человек, 16 больных умерли.
по теме
Минздрав ослабил карантин в трех областях
Не соответствуют критериям для ослабления карантина Волынская, Черновицкая, Львовская и Ровенская области, а также Киев
Коронавирус в Украине: последние данные
За минувшие сутки, 6 июня, число новых случаев заражения сократилось на 60 по сравнению с предыдущим днем
В Украине установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом
Лидерами по заболеваемости являются Львовская область (132), Закарпатье (77) и Киев (72)
В Киеве коронавирусом заболели вдвое больше людей, чем выздоровели
По состоянию на утро 13 июня COVID-19 в Киеве обнаружили еще у 72 человек
Поліція провела рейди у громадському транспорті: які порушення зафіксували?
У Києві ресторанам і кафе дозволили приймати гостей і в залах. Відкривають басейни, театри та кінотеатри. Звісно, працювати вони повинні в обмеженому режимі