Из-за сложной эпидемической ситуации в Украине детские оздоровительные лагеря останутся закрытыми как минимум до 31 июля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правительство приняло соответствующее решение, которым продлило запрет на открытие детских лагерей отдыха с 1-го до 31 июля 2020 года. Степанов пояснил, что детские лагеря опасно открывать из-за огромного скопления детей.

Вы можете просто не знать, что такое детский оздоровительный лагерь, это большое количество наших детей, которые едут отдыхать, приезжают из разных регионов, которые затем находятся все вместе определенный период времени. Во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки Covid-19. По таким причинам, потому что это массовое скопление детей, которые находятся вместе, было принято решение о запрете открытия лагерей отдыха детей до 31 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что 27 июня в Украине госпитализировали 237 человек с коронавирусом, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии.