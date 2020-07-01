В Киеве на станции метро "Днепр" разместят скульптуру "Медуза LPDE" авторства ZiguraArt (Никита и Егор Зигуры). Она является частью проекта "Среда обитания. Манифест 2020" Всемирного фонда природы WWF Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

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Медуза высотой почти в рост человека создана из пластиковых пакетов. "Она заставляет осмыслить проблематику загрязнения водоемов и провоцирует подумать о том, что остается после нас для следующих поколений", - объясняют авторы.

В метрополитене отметили, что, как самый экологичный транспорт, не могли остаться в стороне такого проекта. И станция была выбрана не случайно. "Состояние Днепра критически важно не только для столицы, но и многих других регионов Украины. Но даже частные рыбаки и отдыхающие на набережной часто оставляют после себя мусор на дорожках и в воде, не говоря уже о предприятиях", - подчеркнули в компании.

Скульптура будет стоять в портале "Мир" с монументом женщины и голубей наверху. "К ней нельзя будет подойти, только увидеть за стеклом. Поскольку в жизни мы также не видим, что там под водой, но все больше ужасаемся, когда появляются сюжеты об островах пластика и прочего хлама в реках, морях и океанах", - рассказывает заместитель начальника столичной подземки Наталья Макогон.

Проект продлится до 30 августа.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли три станции метро.