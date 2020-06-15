В Одессе на берегу моря заметили дельфинов (видео) [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В Одессе, на берегу пляжа на 16 станции Фонтана, обнаружили дельфинов.
Местных жителей такая находка повергла в шок. Они активно делятся кадрами, которые удалось заснять, в социальных сетях.
На видео видно двух дельфинов, которые приплыли к самому берегу.
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