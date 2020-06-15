В Одессе, на берегу пляжа на 16 станции Фонтана, обнаружили дельфинов.

Местных жителей такая находка повергла в шок. Они активно делятся кадрами, которые удалось заснять, в социальных сетях.

На видео видно двух дельфинов, которые приплыли к самому берегу.

Ранее в одесском порту дельфины устроили себе развлечения.