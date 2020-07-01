Жителі Пекіну вийшли на масові протести через новий закон [ Редактировать ]
Протести в Гонконгу поновилися. Попри заборону масових зібрань, на вулиці вийшли тисячі людей. Жителі обурені законом про нацбезпеку, який ухвалили в Пекіні. Нововведення передбачає суворіші покарання за заклики до відокремлення - аж до довічного ув'язнення.
Новий закон набув чинності сьогодні, і на цій підставі вже заарештували сімох людей. Допомогти Гонконгу відстояти демократію пообіцяли в Тайвані. Там відкриють центри допомоги утікачам з Гонконгу, котрих переслідують за новим законом.
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