Європейський концерн Airbus зіткнулась із найтяжчою кризою в історії [ Редактировать ]
Із тієї ж причини - через коронавірус - європейський концерн Airbus скорочує 15 тисяч працівників. Це стосується підрозділів у Британії, Франції, Німеччині, Іспанії. Деталі керівництво представить до кінця тижня, потім розпочнуть переговори з профспілками.
За словами виконавчого директора Airbus - Гійома Форі, компанія зіткнулась із найтяжчою кризою в історії. Попит на літаки знизився на 40 відсотків. А на докарантинний рівень сфера авіаперевезень вийде не раніше, ніж за три роки.
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