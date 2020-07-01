Із тієї ж причини - через коронавірус - європейський концерн Airbus скорочує 15 тисяч працівників. Це стосується підрозділів у Британії, Франції, Німеччині, Іспанії. Деталі керівництво представить до кінця тижня, потім розпочнуть переговори з профспілками.

За словами виконавчого директора Airbus - Гійома Форі, компанія зіткнулась із найтяжчою кризою в історії. Попит на літаки знизився на 40 відсотків. А на докарантинний рівень сфера авіаперевезень вийде не раніше, ніж за три роки.