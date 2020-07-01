Троє загиблих і тисячі зруйнованих будинків - такі наслідки повені на Заході країни. Як допомогти постраждалим та відновити екосистему гірської місцевості. Про це говорили сьогодні в парламенті представники фракцій та прем'єр.

В опозиції впевнені: уряд поки що не зробив усього необхідного, аби відшкодувати збитки. Крім того, необхідно комплексно вирішити проблему незаконного вирубування карпатських лісів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":