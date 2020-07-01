Наслідки повені та незаконне вирубування лісів: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликав уряд вжити необхідних заходів [ Редактировать ]
Троє загиблих і тисячі зруйнованих будинків - такі наслідки повені на Заході країни. Як допомогти постраждалим та відновити екосистему гірської місцевості. Про це говорили сьогодні в парламенті представники фракцій та прем'єр.
В опозиції впевнені: уряд поки що не зробив усього необхідного, аби відшкодувати збитки. Крім того, необхідно комплексно вирішити проблему незаконного вирубування карпатських лісів.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Я считаю, что они серьезно недорабатывают административно. Нет достаточного контроля и вмешательств со стороны центральной власти, поскольку все скинули на места, на губернаторов, а учитывая их уровень профессионализма, мы не видим там четких и быстрых действий. И второй момент - надо срочно восстанавливать леса, потому что массовая вырубка лесов в Карпатах - это одна из причин, почему наводнения имеют такие печальные и трагические последствия.
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