У реформі децентралізації зараз маємо хаос і абсурд, який породили сумнівні рішення про оптимізацію районів і невизначеність повноважень різних рівнів влади. Сама ж реформа стартувала в 2014 році і була визнана усіма міжнародними партнерами України найбільш успішним перетворенням. Тепер лише розумний діалог з громадами та представниками місцевого самоврядування дозволить завершити реформу правильно і в інтересах громадян.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

Він закликав всі зацікавлені сторони, а зокрема Президента Володимира Зеленського налагодити діалог з громадами, як єдиний спосіб правильно завершити реформу.

"Я до цієї реформи маю особливе відношення і особливе ставлення. Для мене вона, як "професійне дитя". Але, вважаю, що останні 10 місяців – це втрачений для реформи час. Треба було правильно оптимізувати райони, об’єнати громади", - сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що за час втілення реформи - протягом останніх 5 років - не було ні конфліктів, ні резонансних подій. Натомість зараз намітилися прямі прояви хаосу. Особливо в контексті розподілу районів, в якому багато експертів бачать втрату набутих місцевим самоврядуванням можливостей.

"Саме тому, я звертаюся до всіх - і до президента. Пане президенте, зверніть увагу на децентралізацію, на діалог з місцевими органами влади. Поспілкуйтеся про те, як завершити спокійно і правильно всю систему, щоб мати ефективне місцеве самоврядування, ефективну центральну владу і нагляд, - сказав Володимир Гройсман. - Те, що намагаються робити - це хаос і абсурд".

Він нагадав, що перший етап реформи надав місцевій владі можливості - передусім в фінансовому плані. Місцеві бюджети зросли в 4 рази. І це дозволило отримати в громадах доступ до освіти, медицини. Наразі постало питання зацікавленості місцевої влади у розвитку локальної економіки.

"І на місцях знають, як ефективно розподіляти кошти. Тож треба дати важелі контролю людям", - додав Володимир Гройсман.