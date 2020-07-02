Мільйони у нікуди: в Одесі оголосили підозру квартирній аферистці [ Редактировать ]
15 мільйонів гривень за квартири, яких не існує. В Одесі оголосили підозру жінці, яка продавала помешкання в житловому комплексі без адреси та дозвільних документів.
Упродовж шести років аферистка укладала угоди про інвестування в спорудження вигаданого ЖК. І навіть створювала видимість будівельних робіт в одному з популярних районів біля моря. Коли інвестори зрозуміли, що їх ошукали, - звернулися до поліції.
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