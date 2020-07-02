Назван вероятный кандидат на должность главы НБУ - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой правления "Укргазбанка" Кириллом Шевченко. Его могут рассматривать в качестве вероятного кандидата на должность главы НБУ. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Также, по словам одного из собеседников, голоса за отставку Якова Смолия в Верховной Раде есть.
"Но вопрос отставки и нового назначения еще окончательно не решен", - добавил источник.
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".
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