В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой правления "Укргазбанка" Кириллом Шевченко. Его могут рассматривать в качестве вероятного кандидата на должность главы НБУ. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Также, по словам одного из собеседников, голоса за отставку Якова Смолия в Верховной Раде есть.

"Но вопрос отставки и нового назначения еще окончательно не решен", - добавил источник.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".