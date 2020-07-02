Мужчина скончался от кофеина [ Редактировать ]
В Англии, 36-летний мужчина из Польши умер от передозировки кофеином. Об этом сообщает 9NEWS.
Сварщика по имени Лукаш Санделевски обнаружили мертвым соседи. Когда мужчина несколько дней не связывался с семьей, мать погибшего попросила соседей проверить все ли в порядке.
Тело поляка обнаружили среди пустых бутылок из-под разнообразных напитков, в том числе энергетиков и алкоголя.
Оказалось, что в крови погибшего содержится 282 микрограмма кофеина на один миллилитр крови. Коронер Шон Хорстед отметил, что смертельным считается количество более 80 микрограммов на миллилитр.
В крови также обнаружена высокое содержание алкоголя, но специалист отметил, что это незначительная интоксикация.
Что именно и в каком количестве выпил Санделевски перед смертью неизвестно. Коронер считает, что мужчина не пытался совершить суицид, и его смерть была непреднамеренной.
Ранее сообщалось, что под Одессой "сварили" 5-месячного ребенка, а также в Киеве ребенок пострадал в больнице. Кроме того, под Винницей в пожаре отравилась девочка, а в детском саду 70 детей отравились сыром.
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