Под Одессой "сварили" 5-месячного ребенка [ Редактировать ]
В одном из сел Захаровского района Одесской области случилось происшествие. Так, известно, что умер 5-месячный ребенок, которого накануне облили кипятком. Мальчик получил значительные ожоги головы и туловища. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
По предварительной информации, все случилось тогда, когда мать хозяйничала во дворе , а в доме было пятеро малолетних детей. Играя, они перекинули чайник и облили кипятком своего 5-месячного брата.
Прибежав на крики, 27-летняя мать решила самостоятельно обработать пораженные участки тела средством для лечения ожогов. А на следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. Врачи "скорой", которых по просьбе матери вызвала соседка, констатировали его смерть и сообщили о происшествии в полицию.
По факту смерти ребенка сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Однако, с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о его переквалификацию на статьи 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ.
Ранее сообщалось, что под Киевом горе-мать убила ребенка и бросила в лесополосе.
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