В Мьянме обвалилась шахта: более ста погибших [ Редактировать ]
На севере Мьянмы обвалилась нефритовая шахта. Погибли по меньшей мере 113 горняков. Об этом сообщает
The Coronavirus Gazette.
Обвал шахты произошел в ночь на 2 июля в окрестностях города Хпакант.
Отмечается, что причиной могли стать дожди, которые вызвали оползень, грязь завалила вход в шахту.
Сейчас завал разбирает спасательная служба Мьянмы. К работам привлекли волонтеров.
#BREAKING: Death toll from jade mine landslide in Myanmar soars to 100 - AFP— The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 2, 2020
🎥 via Gautam Gada
[Special Report] pic.twitter.com/YWu9e9SfWA
Нефрит - полудрагоценные камни зеленого оттенка. В прошлом году в нефритовых шахтах страны погибло более 100 горняков.
Ранее сообщалось, что в Луганской области случилась трагедия на шахте.
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