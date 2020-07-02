На севере Мьянмы обвалилась нефритовая шахта. Погибли по меньшей мере 113 горняков. Об этом сообщает

The Coronavirus Gazette.

Обвал шахты произошел в ночь на 2 июля в окрестностях города Хпакант.

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Отмечается, что причиной могли стать дожди, которые вызвали оползень, грязь завалила вход в шахту.

Сейчас завал разбирает спасательная служба Мьянмы. К работам привлекли волонтеров.

#BREAKING: Death toll from jade mine landslide in Myanmar soars to 100 - AFP



🎥 via Gautam Gada

[Special Report] pic.twitter.com/YWu9e9SfWA — The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 2, 2020

Нефрит - полудрагоценные камни зеленого оттенка. В прошлом году в нефритовых шахтах страны погибло более 100 горняков.

Ранее сообщалось, что в Луганской области случилась трагедия на шахте.