За останні чотири роки на цьому пляжі затонуло вже четверо людей

Понад тридцяти загиблих. І більшість із них діти! Це статистика тих, хто потонув від початку пляжного сезону в Україні. У чому причина? Виявляється - у масовому нехтуванні заходами безпеки на пляжах! Хто за це має відповідати?. З'ясовував Станіслав Кухарчук.

Десята ранку, комунальний пляж Черкас. Ледве заступивши на зміну, рятувальники відразу поспішають обгородити ділянку для безпечного плавання. Михайло чатує тут вже не перший рік. Каже, бувало різне, але люди не тонули.

Михайло, рятувальник комунального пляжу:

Запливають за буйки, в нетверезому стані лізуть у воду, не дивляться за дітьми. ну пояснюємо, індивідуально навіть.

Попри робочий день, відпочивальників удосталь. Юрій прийшов зі своєю донькою - щодо вибору пляжу в нього є обов'язкові критерії.

Юрій Карий, відпочивальник:

Пляж має бути облагороджений - А, Б - якійсь рятувальники мають бути, якісь дорожки, умови створені певні.

Та вибір у черкасців не великий - на 12-кілометрову берегову смугу в місті лише три офіційні пляжі, облаштовані за всіма нормами безпеки. Решта або дикі, або орендовані.

Цей шматок узбережжя має всі ознаки офіційного пляжу - тут і кафе, і парасольки від сонця, і тапчани, і навіть катамарани. На одному з них минулого тижня затонув чоловік, рятуючи свого семи-річного сина. Допомогти ніхто не зміг на березі навіть елементарного рятувального посту немає. Відпочивальників така ситуація непокоїть.

Олександра, відпочивальниця:

Ну, понятно, що турбує, но я ж біля дитини і він дальше колін не заходить.

За останні чотири роки на цьому пляжі затонуло вже четверо людей. Директор комплексу пояснює, мовляв, умови договору оренди узбережжя їх не зобов'язують тут створювати рятувальні пости та обгороджувати зону купання. Та й прокат катамаранів цілком законний.

Денис Будило, директор комплексу:

Ну катамарани ваші, ви здаєте їх в оренду. - Ну, катамараны. Но мы же не заставляем людей купаться и прыгать с них.

Хоча за законом, біля місця прокату катамаранів обов'язково має бути рятувальний пост. Після чергової смерті на цьому пляжі ДСНС провела перевірку - і встановила безліч порушень заходів безпеки.

Андрій Ткач, начальник сектору техногенної безпеки ДСНС у Черкаській області:

По цьому пляжу уже була повідомлена прокуратура і поліція. Про що саме повідомлена? про те, що не виконуються вимоги чинного законодавства. - А реакція якась є? - Ну реакція - чекаємо.

Поки ж усі чекають реакції правоохоронців, пляж і далі працює. Закрити його до усунення порушень - рятувальники не мають повноважень, тому лише через гучномовець закликають відпочивальників прискіпливіше обирати зони відпочинку.