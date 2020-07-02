Фармацевтичні війни. Сполучені Штати та Європа на межі гучної сварки. Через препарат, який застосовують для лікування хворих на коронавірус. Йдеться про противірусний засіб "Ремдесивір", який використовують у США, Японії та Південній Кореї. Що сталося - розкаже Тетяна Логунова.

"Ремдесивір" - противірусний препарат однієї з американських фармацевтичних компаній. Розробили його кілька років тому для боротьби з лихоманкою Ебола. У лікуванні цієї хвороби ремдесивір виявився не дуже ефективним. Згадали про нього, коли почалася пандемія коронавірусу і світ кинувся шукати ліки. Перші клінічні випробування засвідчили, що ремдесивір не лікує COVID, але може пом'якшувати симптоми за тяжкого перебігу хвороби. І допомагає пацієнтам швидше подолати недугу.

У Сполучених Штатах цей препарат застосовують для лікування тяжких хворих уже кілька місяців. На початку травня медичний регулятор міністерства охорони здоров'я США видав екстрений дозвіл на його використання. Спробувати препарат хотіли і в Євросоюзі. Кілька днів тому Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало дозволити продаж "Ремдесивіру" на ринку ЄС. Для лікування дорослих хворих із пневомонією, яким потрібен додатковий кисень. І тут виявилося, що Європа може залишитися ні з чим.

ЗМІ повідомляють: майже всі світові запаси ремдесивіру планують викупити Сполучені Штати і вже домовилися про це з виробником. Йдеться про 90 відсотків препарату, який буде вироблено в липні, серпні й навіть вересні. Цього вистачить для проведення пів мільйона курсів лікування. Дивовижна угода - так прокоментували новину в офіційному Вашингтоні. Мовляв, президент Трамп забезпечив американцям доступ до ліків.

У Європі, звісно, іншої думки. Тут Вашингтон звинувачують в егоїзмі і нагадують, що у клінічних випробуваннях препарату брали участь і європейці. У Німеччині, наприклад, уже заявили - виробник має поставити препарат на європейський ринок, щойно його застосування остаточно схвалить Єврокомісія. Очікується, що це станеться до кінця тижня.

У справу втрутилась і Всесвітня організація охорони здоров'я. Там пообіцяли перевірити інформацію й докласти зусиль, аби доступ до препарату мали всі країни світу.