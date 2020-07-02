Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Нові підозрювані в резонансній кагарлицькій справі. Ідеться, нагадаю, про згвалтування й тортури в поліційному відділку. Державне бюро розслідувань оголосило підозри ще двом правоохоронцям. Відтак у справі вже чотири фігуранти.

У ДБР кажуть - громадяни після згвалтування дівчини у відділку - почали давати нові свідчення. Зокрема про те, що людей били та застосовували проти них електричний струм. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.