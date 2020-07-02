ДБР оголосила підозри ще двом ґвалтівникам із Кагарлика [ Редактировать ]
Нові підозрювані в резонансній кагарлицькій справі. Ідеться, нагадаю, про згвалтування й тортури в поліційному відділку. Державне бюро розслідувань оголосило підозри ще двом правоохоронцям. Відтак у справі вже чотири фігуранти.
У ДБР кажуть - громадяни після згвалтування дівчини у відділку - почали давати нові свідчення. Зокрема про те, що людей били та застосовували проти них електричний струм. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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