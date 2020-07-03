14 людей ушпиталили з бази відпочинку в Кирилівці, Запорізької області. Серед них дев'ятеро дітей. Вони вихованці дніпровського спортивного клубу ''Спарта", які в супроводі дорослих приїхали на збори. Спецкомісія перевірила харчоблок. За попередніми висновками, відпочивальники отруїлися окрошкою. Сама турбаза, як виявили, працювала незаконно. Власник не мав документів на оздоровлення дітей.

Іван Малєєв, селищний голова Кирилівки: