З бази відпочинку в Кирилівці ушпиталили дітей та дорослих [ Редактировать ]
14 людей ушпиталили з бази відпочинку в Кирилівці, Запорізької області. Серед них дев'ятеро дітей. Вони вихованці дніпровського спортивного клубу ''Спарта", які в супроводі дорослих приїхали на збори. Спецкомісія перевірила харчоблок. За попередніми висновками, відпочивальники отруїлися окрошкою. Сама турбаза, як виявили, працювала незаконно. Власник не мав документів на оздоровлення дітей.
Іван Малєєв, селищний голова Кирилівки:
Дітей госпіталізували в інфекційне відділення, і дорослих. Але ніякого коронавируса немає. Спалаху короновіруса, як стали багато сайтів писати, абсолютно немає. Але коли буде офіційний висновок тоді, я думаю ми будемо знати, що дійсно сталося.
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