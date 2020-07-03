Збитий літак МАУ: Україну визначили речником у переговорах з Іраном [ Редактировать ]
Україну визначили речником у переговорах з Іраном щодо збитого літака МАУ. Про це домовилися на відеозустрічі держав-учасниць Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. На ній підписали Меморандум про взаєморозуміння на перемовах щодо виплати Іраном компенсацій.
Boeing авіакомпанії МАУ, який прямував за рейсом Тегеран - Київ, збили 8 січня за кілька хвилин після злету. На облавку перебували 176 людей. Усі загинули. Іран заявляє, це сталося через помилку військових.
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