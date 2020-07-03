В американському Сіетлі спецпризначенці зачистили захоплену територію [ Редактировать ]
Кінець "автономної зони". Білий дім офіційно повідомив в американському Сіетлі спецпризначенці зачистили захоплену територію, де, як заявляли самі протестувальники, більше не діють американські закони.
Що зараз відбувається в місті? Розкаже Дмитро Анопченко.
Спецназ перекрив вулиці - в середину більше не зайти; на проїжджій частині розбирають барикади
Комунальники демонтують кинуті намети, евакуатори вивозять старі автомобілі без колес, кинуті у тепер вже колишній "автономній зоні".
Нечисленні протестувальники все ще пробують перегукуватися із поліцією
Але немає вже ані тієї кількості, ані того запалу, що були. І з висоти пташиного польоту колишня "Сіетлівська народна республіка"- сім кварталів у центрі міста, які кілька тижнів були під контролем активістів, тепер як величезний смітник.
Ось як все тут було. Вдень все мирно. Мітинги і мистецькі акції, волонтери роздають людям їжу.
І коли в ефірі CNN мера міста запитали, чи будуть відновлювати там контроль, пролунали слова, які їй ще довго згадуватимуть - "у нас буде літо кохання".
Тут така атмосфера, ніби на вуличному фестивалі. Ніхто не має зброї, немає ніякої хунти.
За наказом мера, силовики покинули поліцейську дільницю в цьому районі, фактично віддавши будинок протестувальникам.
І з того моменту з'явилися барикади і поліцейських більше не пропускали всередину - навіть коли люди, що живуть на захопленій території, дзвонили 911. Ночами там ставалися збройні напади і пограбування квартир. За останніми даними поліції міста, за час поки "автономна зона діяла", всередині сталося 65 злочинів, зокрема згвалтування і два вбивства.
Як відбувалася операція із зачистки "автономної зони", ексклюзивно знімав місцевий 5-й канал. На цих кадрах повертають контроль над захопленою поліцейською дільницею.
Спецназ відтягнув бетонні блоки, які перекривали в'їзд у захоплені квартали, та просувалися всередину одразу з кількох боків - і все це більше нагадувало військову операцію десь в Афганістані чи Іраку, ніж події в центрі мирного американського мегаполісу. Більше тридцяти арештів
Під час зачистки з'ясувалося, що в багатьох наметах жили зовсім не політичні активісти, а просто бомжі. Коли їх виводили - багато хто від алкоголю ледь тримався на ногах і не зовсім розумів, що взагалі відбувається.
Комунальникам доведеться ще довго відмивати цей район. Але якщо на початку місто розділилося навпіл у тому, чи має "автономна зона" право на існування, то останні події (і зокрема, два вбивства) змінили громадську думку. Показавши, що безпеки для своїх дітей хочуть люди із різним кольором шкіри і різних політичних поглядів.
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