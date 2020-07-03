Коронавірус у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
А у світі попередньої доби коронавірус виявили у ще майже 200 тисяч людей. З них понад 55 тисяч у США. В половині американських штатів відмовилися від планів щодо послаблення карантину.
Суворіші обмеження запроваджують в Ізраїлі. Там за добу інфіковані більш як 500 людей. Натомість в Бразилії, яка на 3 місці у світі за кількістю заражених - пом'якшують епідвимоги. У Ріо-де-Жанейро відкривають бари, ресторани та спортивні зали.
по теме
У Північній Кореї немає коронавірусу завдяки зусиллям партії - Кім Чен Ин
Пів року тому КНДР закрила свої кордони та ізолювалася від світу. Офіційно там не підтверджено жодного випадку захворювання
СOVID-19 в Україні: для шпиталізації долучили лікарні другої хвилі
За добу в Україні 876 нових заражень коронавірусом. Від ускладнень померли 27 людей. Півтисячі одужали. Найбільше інфікувань - на Львівщині, Закарпатті та в Києві
Польща відновлює обов'язковий двотижневий карантин для українців
Від початку епідемії в Польщі інфікувалися понад 35 тисяч, близько півтори тисячі - померли
COVID-19 у світі: динаміка поширення вірусу
За попередню добу у світі коронавірусом заразилися ще майже 200 тисяч людей. З них понад 50 тисяч у США. В половині американських штатів відмовилися від планів щодо послаблення карантину
Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження
За добу в Україні майже 900 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померли 12-ро людей. 505 - одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Рівненщині і в Києві