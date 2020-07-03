А у світі попередньої доби коронавірус виявили у ще майже 200 тисяч людей. З них понад 55 тисяч у США. В половині американських штатів відмовилися від планів щодо послаблення карантину.

Суворіші обмеження запроваджують в Ізраїлі. Там за добу інфіковані більш як 500 людей. Натомість в Бразилії, яка на 3 місці у світі за кількістю заражених - пом'якшують епідвимоги. У Ріо-де-Жанейро відкривають бари, ресторани та спортивні зали.