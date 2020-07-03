У Євросоюзі сертифікували перший електролітак [ Редактировать ]
У ЄС сертифікували перший повністю електричний літак. Його виготовили в Словенії. Це легка двомісна машина, призначена для навчання пілотів. Місткість батареї дає змогу перебувати в повітрі 50 хвилин.
Європейське визнання новинки відкриває для розробників шлях на комерційний ринок, а також дає поштовх для створення більших літальних апаратів. Цьогоріч компанія вже отримала замовлення із семи країн світу на 31 борт.
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У ЄС сертифікували перший повністю електричний літак
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