В п'ятницю, 3 липня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політичний експерт Петро Олещук розповів про перспективи рейтингу партії влади.

Зараз в політиці дуже багато неприємних для виборців тем. Зокрема і той же гральний бізнес. Та й загалом ситуація в країні зовсім не так, як сподівалися торік. Що це означатиме для партії влади? Як далеко може зайти тенденція зменшення їх рейтингу?

Насправді до цієї тенденції варто підходити виважено. Тому що справді є тенденція просідання рейтингу, але при цьому спостерігається, що це насправді не означає автоматично вагомого зростання рейтингів їх політичних опонентів.

Ви згадали про те, що зараз на друге місце вийшли представники "ОПЗЖ", і зокрема Юрій Бойко у президентському рейтингу, але аж ніяк не екс-президент Петро Порошенко, який навпаки опустився на третє місце. Поки що зарано говорити на практиці про якісь тектонічні зсуви, які б говорили про заміну влади зараз.

Чи допускаєте ви, що при такому послабленні влади, можуть відбутися вже чергові позачергові вибори Верховної Ради? Та чи є ще шанс у влади повернути підтримку, якою вона була?

Ну звичайно є. Тим більше, як я вже казав, в принципі відхід від відкритої підтримки виборців не означає, що вони переходят в стан різких опонентів чи супротивників влади. Швидше вони займають таку вичікувальну позицію. Очевидно, що подальші кроки, дії і успіхи влади будуть впливати на їхню позицію.

Ні для кого не секрет, що рейтинг підтримки Зеленського вже коливався. Було деклька піків: після парламентських виборів, пік після зустрічі в "нормандському форматі", під ча оголошення карантину, потівм були просідання.