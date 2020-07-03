В п'ятницю, 3 липня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів подробиці інциденту з вибухом в офісі партії "ОПЗЖ" та проаналізував останні події в країні.

Що це за вибух? Хто міг кинути гранату?

К счастью, секретарь, молодая девушка, которая в это время находилась в офисе, отлучилась и не пострадала. там отделалась легкими ушибами. мы будем требовать, чтобы было расследование и виновные в этом теракте были привлечены к ответственности. Мы будем контролировать ход следствия и как депутаты следить, чтобы правда восторжествовала.

Ліквідація наслідків повені у західних регіонах країни ше продовжується. Що конкретно повинна зробити влада, щоб допомогти всім, хто постраждав, та щоб не допустити повторення таких руйнувань у випадку нового удару стихії?

Во-первых, я абсолютно разочарован действиями, которые проходили до этого. Поскольку практически с сообщение премьер-министра, которое мы слушали на совещании у спикера, оказалось, что они вообще не контролируют толком эту ситуацию. Спустили все на МЧС и местную администрацию. Это неправильно.

Должно быть постановление Кабмина, комиссия из представителей всех министерств и вот под контролем должны проходить восстановительные работы.

МЧС - это важно, но только спасение людей. А остальные все работы - это дело министерств, которые должны оперативно месте с местными администрациями этим заниматься. И деньги должны быть выделены быстро.

Мы кстати сегодня проголосовали на дополнительное выделение денег (2 млрд). И надеемся, что эти деньги пойдут на дело, людям.

Як ви оцінюєте всю цю історію з відставкою Смолія? Чи правильне це рішення про заміну голови Національного банку?

Это давно должно было быть сделано. Потому что руководитель Нацбанка, который находится под контролем МВФ и работает на внешних кредиторов, а не на свою страну - это беда для нашей страны. И было понятно давно, что он не заинтересован в развитии страны, у людей нет кредитов, у предприятий нет доступных денег, а все усилия были направлены на обслуживание внешних займов.

Мы проголосовали "за". Я считаю, что это правильно. И считаю, что должны быть сделаны серьезные выводы из поведения Нацбанка и банков в целом, потому что как реально поддерживать экономику. Потому что когда страны Европы дают кредиты под 2%, а у нас по 20%, то о какой конкуренции может идти речь? Вот как раз основная задача кредитования промышленности, это то, что мы будем требовать от нового руководства.

Чому представники Заходу висловили свою стурбованість рішенням Смолія про відставку? Та чому у деяких політичних силах вже другий день обіцяють Україні катастрофу через заміну керівника Національного банку? В чому мотиви цих людей?

Да они обещают все время. И от МВФ мы откажемся, и от внешних займов. Жили мы без них и будем жить. Ничего с ними не будет. руководители должны быть патриотами страны, а не обслуживать внешние кредиты.

Чи можна істотно змінити економічну ситуацію в Україні, прибравши цього керівника Нацбанку, але залишивши цей уряд?

Нет. Правительство должно быть отставлено, потому что оно демонстрирует дикий непрофессионализм. Начиная от действий по ликвидации стихийных бедствий по затоплению и заканчивая экономической политикой и отсутствием поддержки предприятий и промышленности. Это правительство временное и оно тоже направлено, как и Нацбанк, на очередные займы, на обслуживание внешних кредитов.

Що буде для вас важливим на наступному пленарному тижні - останньому на цій сесії?

Отправить правительство в отставку. мы будем требовать это. 80 подписей уже есть. И если мы отправим в отставку и приведем в правительство профессионалов, тогда это будет правильное решение.