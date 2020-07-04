В то время как стране нужно принятие законов о поддержке экономики и социальной защите, власть потратила парламентскую неделю на принятие лоббистского закона о легализации казино. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что происходило в парламенте на этой неделе, – это издевательство над людьми. Страна в жесточайшем экономическом кризисе, эпидемия продолжается, нужны меры по спасению экономики и социальной поддержке людей. А парламент четыре дня рассматривал абсолютно лоббистский, коррупционный закон о легализации казино. И эта, и предыдущая власть шесть лет уничтожали промышленность и инвестиционный климат в стране, а теперь хотят пополнить бюджет, легализовав казино, ограбив людей через игровые автоматы, через штрафы и новые налоги. Но это путь не к выполнению бюджета, а к социально-экономической катастрофе", – заявил Юрий Бойко.

По словам политика, нынешний парламент полностью оторвался от жизни общества, не понимая того, что нужно людям.

"Закон о казино – лоббистский. Закон о рынке земли был таким же лоббистским. Его требовал МВФ, и во время карантина согнали парламент, чтобы проголосовать за куплю-продажу земли. Еще немного, и у этого парламента будет 4% поддержки, как и у предыдущего", – считает он.

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" напомнил, что политические силы из Верховной Рады прошлого созыва, у которых интересы расходились с интересами народа, уже исчезли с электоральной карты страны.

"Где сейчас "Народный фронт", где "Самопомощь"? Они кричали о войне, наживались на ней, а сами воевать не шли. И получили свой результат на выборах. Нынешние наши оппоненты идут тем же путем. Обещали мир – ни одного шага в этом направлении не сделали. Обещали борьбу с бедностью – а народ стал еще беднее. Я убежден, что этот парламент каденцию полностью не выдержит. А если все будет идти, как сейчас, то досрочные выборы Верховной Рады – это вопрос ближайших месяцев", – резюмировал Юрий Бойко.