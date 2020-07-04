Розбиті дороги, підтоплені будинки. Прикарпаття поступово оговтується від наслідків стихії. Одна з першочергових задач - ремонт атовшляхів. адже багато де поки навіть неможливо довезти будівельні матеріали. Як відновлюють інфраструктуру - бачили мої колеги.

В центрі селища Ланчина вже кілька днів кипить робота. Обабіч центральної траси дорожники демонтують старий тротуар.

Ланчин - одне із найбільш постраждалих від стихії селищ на Прикарпатті. Підтоплено сотні будинків, зруйновано найважливіші автошляхи. "добила"негода і давно "аварійну"дорогу державного значення Делятин-Раківчик.

Володимир Попович, голова Ланчинської ОТГ:

Вся та вода яка йшла згори вона тут йшла ріка. Тут йшов такий потік тому що каналізації закладені дерев'яними щитами каналізація не працювала. Появилися простори. Дорога починає дихати знизу. Тут зара до першого сонця вона би мала бути точно непроїздною.

Про стан дороги голова ОТГ розповів президенту, коли той прилітав на Прикарпаття.

Володимир Попович, голова Ланчинської ОТГ:

І тут же спрацювало і відізвалися на мій запит служби спрацювали і президент відреагував з цього приводу.

Тридцятого червня в селище вже заїхала техніка. Ремонтувати дорожнє покриття взялася турецька фірма... за свій рахунок в якості благодійної допомоги.

Роман Івасівка, інженер будівельник:

За ініціативою керівника групи компанії "Онур" в Україні була проведена зустріч з офісом президента і було запропоновано провести ряд ремонтних робіт в селищі Ланчин по ліквідації паводків. На даному етапі вирішено капітального відремонтувати дорожнє покриття через населений пункт це буде сучасна європейська дорога на рівні Киїів-Чоп.

В Службі автомобільних доріг кажуть: для них це неабияка допомога.

Любомир Семанів, заступник начальника САД в Івано-Франківській області:

Ланчину пощастило в тому, що фірма благодійник "Онур" відгукнулася на ті проблеми які тут відбулися в Ланчині Тут на даній ділянці застосовується використання геотекстильної решітки для укріплення дорожнього полотна - це можна сказати новітні матеріали на сьогоднішній день, які дасть змогу підвищити строки експлуатації дороги.

Селяни кажуть: капітального ремонту тут не робили щонайменше років тридцять. Минулого року з вимогою відремонтувати вони навіть виходили на протест - кілька днів блокували трасу.

Галина, жителька селища Ланчин:

Ніколи не ремонтували. Ми тут живемо. Ремонтували ямочки. Вода стояла і навіть не чистили ті ямочки.

Іван, житель селища Ланчин:

Як на чили то по-любому вже буде. Раді дуже раді.. сміється.

Окрім капітального ремонту дороги планують облаштували нові тротуари, відремонтувати дощову каналізацію та відновити освітлення. Роботи оцінили в понад 80 мільйонів гривень. Завершити все фірма планує до кінця літа.