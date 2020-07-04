Чем опасен полный парад планет: прогноз астрологов [ Редактировать ]
Редкое астрономическое явление – полный парад планет, припадает именно в ночь с 4 на 5 июня.
Полный парад планет - редкое астрономическое явление, когда все планеты Солнечной системы выстроятся в ряд на одной стороне Солнца.
Мы попытались разобраться, чем же опасен этот день.
Что же такое парад планет?
По научному явление называется "аппульс", а словосочетание "парад планет" довольно распространено в астрономии. Оно обозначает событие, которое наблюдается с Земли и при котором планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд по одну сторону от звезды.
Три планеты выстраиваются рядом дважды в год (мини-планетный парад), четыре – один раз в год (парад малых планет), пять – раз в 19 лет (большой планетный парад) и все восемь планет Солнечной системы – приблизительно раз в 170 лет (полный парад планет).
Чем опасен парад планет 2020?
В сети ходит множество слухов о том, что парад планет 2020 года может оказать отрицательное влияние на события в мире, в частности провоцировать войны, появление вирусов и пробуждать вулканы.
Но мнения астрологов по этому поводу сильно разделились.
Некоторые астрологи не согласны с таким мнением, считая, что парады планет не способны каким-либо образом негативно влиять на жизнь на Земле. Объясняется это тем, что движение планет является нормой и устоялось очень давно, а на человека влиять оно не может. Само же явление парада небесных тел носит только зрелищный характер.
Но есть и другая сторона "медали".
Некоторые астрологи утверждают, что с 4 июля и в течение пары недель после самого большого парада планет стоит ожидать больших неприятностей. Есть шанс, что беда обойдет стороной, но многие астрологи уже говорят о возможных неприятностях.
Они выделяют такие три проблемы, которые могут обостриться из-за парада планет:
- Пандемия коронавируса может дать о себе знать с новой силой, вирус мутирует или обнаружатся какие-то неутешительные факты.
- Выстроившись в ряд, планеты могут спровоцировать экономический коллапс. На этом же фоне могут начаться войны, новые кризисы политического характера.
- Природные катаклизмы. В такие периоды часто случаются землетрясения, ураганы, несчастные случаи.
Советы астрологов на период полного парада планет 2020 года
Большинство астрологов считает, что если все люди будут соблюдать правила и останутся благоразумными, удастся избежать коллапса. Они советуют избавиться от негативных мыслей и эмоций.
Помимо возможных глобальных проблем могут возникнуть и неурядицы личного характера. Эксперты настоятельно советуют не искать приключений и не рисковать. По истечении пары дней после парада планет можно будет расслабиться, но все равно лучше не наживать себе новых врагов и недоброжелателей.
Когда, где и во сколько смотреть парад планет 2020 года?
Парад планет – явление достаточно редкое и медленное, и видеть его можно будет в течение двух недель. Так, у парада планет не существует точного времени наблюдения, как, к примеру, у затмения. Поэтому стоит исходить из темного времени суток и ясного неба.
Предыдущий парад планет такого типа произошел в 1982 году, а два следующих будут лишь в 2161 и 2492 годах.
Напомним, ранее мы писали, как смотреть лунное затмение онлайн в Украине.
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