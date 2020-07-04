На этих выходных в ночь с 4 на 5 июля 2020 года жители Земли станут свидетелями уникального космического явления – полутеневого лунного затмения.

Ресурс Matador Network даже включил июльское лунное затмение в ТОП-10 космических событий 2020 года, которые не стоит пропускать.

Полутеневое лунное затмение 2020 года — это астрономическое явление, при котором Солнце, Земля и Луна слегка смещены таким образом, что наша планета блокирует часть солнечного света от попадания на Луну.

Стоит отметить, что в этом случае Земля отбрасывает в космос не одну, а две тени. Наиболее заметным является темный, тонкий, сужающийся конус тьмы, который простирается в космос примерно на 1,38 миллионов километров.

В результате такого положения космических тел получается эффект частично отбрасываемой тени на поверхность Луны и небольшому изменению ее цвета с серебристого на слегка розоватый.

Во время лунного затмения гипотетический астронавт, который мог бы находиться в этой части Луны, увидел бы, как Земля полностью покрыла диск Солнца.

Геометрическая величина этого затмения указана как 0,3546. Это означает, что чуть более трети диаметра Луны будет находиться внутри так называемой "полутени" во время максимальной фазы затмения.

В ночь с субботы на воскресенье полутень увидят жители западного полушария Земли, где расположена Северная Америка и Южная Америка.

Поэтому напрямую наблюдать за космическим событием из Украины не получится, поэтому podrobnosti.ua подготовили для вас онлайн-трансляцию лунного затмения.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как украинцы смотрели солнечное затмение 21 июня онлайн. Также мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать во время лунного затмения.