Две школы (№23 и №29) в городе Черкассы закрыли на карантин из-за обнаруженной коронавирусной инфекции у сотрудников.

Об этом сообщает директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов.

По его словам, такое решение было принято в связи с необходимостью обезопасить людей от распространения опасной инфекции.

С сегодняшнего дня учреждения отправляются на карантин. Все работники этих школ отправляются на самоизоляцию. Делается это для того, чтобы максимально обезопасить от распространения этой болезни.

Отмечается, что в одной из карантинных школ планировали провести ВНО, но из-за вспышки инфекции тестирование перенесут в другое учебное заведение.

Ранее мы писали, что в Черкассах двое больных коронавирусом сбежали из местной больницы. Такое в городе произошло впервые.