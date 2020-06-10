В черкасских школах случилась вспышка коронавируса [ Редактировать ]
Две школы (№23 и №29) в городе Черкассы закрыли на карантин из-за обнаруженной коронавирусной инфекции у сотрудников.
Об этом сообщает директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов.
По его словам, такое решение было принято в связи с необходимостью обезопасить людей от распространения опасной инфекции.
С сегодняшнего дня учреждения отправляются на карантин. Все работники этих школ отправляются на самоизоляцию. Делается это для того, чтобы максимально обезопасить от распространения этой болезни.
Отмечается, что в одной из карантинных школ планировали провести ВНО, но из-за вспышки инфекции тестирование перенесут в другое учебное заведение.
Ранее мы писали, что в Черкассах двое больных коронавирусом сбежали из местной больницы. Такое в городе произошло впервые.
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