У перший день роботи пабів відвідувачі випили понад 8 мільйонів літрів алкоголю

Велике похмілля. Англія оговтується після відкриття пабів та ресторанів. Перший день роботи з часу введення карантину закінчився масовими п'янками. Чи вдалося англійцям дотримуватися правил безпеки "під мухою" - бачила Світлана Чернецька у Лондоні

Ось вони - докази гучної ночі. У центрі столиці парки та сквери завалені сміттям. Тут і порожні пляшки, і обгортки, і каністри від "звеселяючого газу". Відкриття ресторанів та пабів у Лондоні святкували наче кінець "сухого закону".

У багатьох випадках не обійшлося без втручання поліції. Деяким закладам довелося закритися раніше - через великі скупчення людей.

Пейдж Девіс, жителька Лондона:

Я так довго цього чекала. Не пила з початку локдауну, вирішила, що це гарний час, щоб зробити паузу, а зараз випила одну пінту, і попливла

Сара Гермішужен, жителька Лондона:

Це жахливо! Потрібно було відкривати паби і бари у понеділок чи вівторок, щоби люди потроху призвичаювалися до того, що вони знову працюють. А тепер вже що зробиш? Усі просто висипали на вулиці.

А після кількох пінт пива, забулися і правила безпечної дистанції, і страшна статистика смертей від коронавірусу. По всій Англії люди викликали поліцію через гучні вуличні вечірки та п'яні бійки.

Джон Аптер, голова профсоюзу поліцейських:

Голі чоловіки, веселі п'янички, злі п'янички, бійки та знову злі п'янички. Очевидно одне - коли люди п'яні, вони не можуть, не будуть дотримуватися соціальної дистанції. Це була напружена зміна.

Щоправда, в уряді не здивовані таким бурхливим вечором. Англійці відомі своєю любов'ю до вечірок та алкоголю. Тож поліцейських і медиків готували до сценарію Новорічної ночі. Але масштаби гулянки були меншими, ніж очікували

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я:

Моє послання до людей: так, насолоджуйтеся новообраною свободою, але робіть це безпечно, дотримуючися соціальної дистанції. Це дуже важливо, навіть найпростіше - миття рук допомагає. Ми беремо цей вірус під контроль.

За попередніми підрахунками, у перший день роботи пабів та ресторанів, відвідувачі випили понад 8 мільйонів літрів алкоголю. Тим часом медики чекають іншої статистики - спалаху нових випадків коронавірусу.

Наразі паби відкрилися лише у Англії та Північній Ірландії. У Шотландії та Уельсі з цим не поспішають. І не виключено, що після учорашнього - ще не скоро наважаться повернути паби та ресторани до роботи.