У Слов'янську відзначили шосту річницю звільнення [ Редактировать ]
Шосту річницю звільнення - сьогодні відмічають у Слов'янську та Краматорську. Із візитом туди прибули урядники та посли деяких країн Евросоюза. Подробиці розкаже Руслан Смещук.
Ось так починаються офіційні урочистості на горі Карачун. Ця висота стала ареною кровопролитних боїв, а потім була ключовою у звільнені окупованого бойовиками Слов'янська. Сьогодні тут чиновники та дипломати, а ще - ті хто звільняв місто. Офіцер-десантник Едуард відбивав наступ колони терористів під час їхньої спроби прорватися в ніч з 4 на 5 липня.
Едуард Колодій, військовослужбовець ЗСУ:
Через Слов'янськ рухалась колона - з фарами ми її помітили - доповіли. Артилерія з Карачуна нам допомагала, до самого нашого блокпоста, наносили їм ураження. Потім колона розділилася одна пошла в обхід інша через наш блокпост. Вони пішли через нас - під час чого були знищенні. Один танк, два БМП-2 и ще машини. Це все було в темряві.
На честь визволителів міста сьогодні відкрили стелу пам'яті на території Слов'янського полку нацгвардії.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Вы показали достойное лицо Украины, тогда испуганному Славянску. Который освободили наши подразделения. Спустя 82 дня оккупации. Жители Ясполя, Семеновки, Николаевки, Славянска и Краматорска смогли вздохнуть спокойно. Тогда мы думали, что все закончилось, но ничего не закончилось. Прошло шесть лет - война продолжается. Но мы отстояли свою независимость и заберем свои территории.
Після урочистостей Нацгвардійцям вручили нагороди. Ну, а для жителів Слов'янська головна нагорода - це мир у місті.
Ганна, жителька Слов'янська:
Отмечаем, сходили на выставку. Посмотрели, вспомнили печальные события нашего города. Для нашего города изменилось, улучшилась инфраструктура, потому что появились люди неравнодушные к нашему региону. Ну как-то так.
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