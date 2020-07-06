Киев ослабит карантинные меры [ Редактировать ]
В понедельник, 6 июля, Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин. По состоянию на 6 июля, столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Впрочем, министерство до сих пор запрещает ослаблять ограничения в восьми регионах: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.
Напомним, глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что ограничения, действующие в Киеве, пересмотрят при сохранении нынешней тенденции к заболеваемости.
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