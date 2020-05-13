Рада приняла "банковский закон": что это значит [ Редактировать ]
На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 13 мая народные депутаты 270 голосами "за" приняли так называемый "банковский закон" №2571-д по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.
Принятие этого закона оставалось последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. Во время голосования в зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который призвал "защитить экономику" и поддержать законопроект.
"Закон направлен на повышение качества и эффективности выполнения Национальным банком Украины своих функций в сфере банковского регулирования и надзора.
Указанными изменениями расширены полномочия НБУ, по осуществлению надзора за банковскими учреждениями, в частности в части регулирования ликвидационной процедуры банков, механизм возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банка и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред ), развитые механизмы участия государства в выведении банка с рынка", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.
Министр юстиции Денис Малюська разъяснил в своем Facebook, за что именно проголосовали народные депутаты.
"Напомню ключевые изменения законопроекта, по поводу которых ломались копья:
- Запрещается возврат банка бывшим акционерам неплатежеспособного банка (банк, выведенного с ринка). Суд лишается права вынести такое решение.
- Если банк государство (НБУ, другие органы) отобрало (национализировали, вывели с рынка) незаконно - бывшие акционеры имеют право получить компенсацию только в денежной форме (опять же - вернуть акции невозможно).
- Размер компенсации бывшим акционерам определяется международной аудиторской компанией.
- Размер компенсации определяется, основываясь на стоимости акций на время национализации. В случае неплатежеспособного банка такая компенсация, вероятнее всего, будет нулевой (за исключением случаев, когда банк выводится с рынка не в связи с нехваткой средств).
- Решения НБУ, связанные с выводом банка с рынка, могут быть обжалованы и отменены (признаны недействительными) судом, однако суд не может подменять собой НБУ и обязан проверять только юридические аспекты таких решений (их законность).
- Совершенствуется механизм передачи активов переходному и принимающему банку (ранее в связи с юридическими формальностями такой процесс мог бы занять месяцы, после принятия закона все будет гораздо быстрее, в течение нескольких дней). Это также означает, что даже если какой-нибудь суд по разным причинам проигнорирует требования закона и решит вернуть неплатежеспособный банк бывшим владельцам, активы такого банка будут мгновенно переданы переходному/ принимающему банку и такой банк продолжит функционирование как новое юридическое лицо без ущерба вкладчикам и другим клиентам", - написал Малюська.
Министр юстиции не исключает, что принятый парламентом "банковский закон" могут оспорить в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека.
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