Израиль успешно запустил в космос новый разведывательный спутник "Офек-16". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Израиля.

На орбиту Земли спутник вывела ракета-носитель "Шавит", стартовавшая с базы Военно-воздушных сил Пальмаха.

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Детали запуска ведомство не сообщает в связи с их секретностью.

Сам спутник представляет собой электро-оптический аппарат наблюдения с высоким разрешением. Первые фотографии он начнет передавать уже через несколько дней.

Отмечается, что спутник-шпион "Офек-16" будет работать в связке с другими космическими аппаратами серии "Офек".

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету с навигационным спутником GPS для Космических сил США.