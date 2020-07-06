Израиль запустил в космос спутник-шпион (видео) [ Редактировать ]
Израиль успешно запустил в космос новый разведывательный спутник "Офек-16". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Израиля.
На орбиту Земли спутник вывела ракета-носитель "Шавит", стартовавшая с базы Военно-воздушных сил Пальмаха.
Детали запуска ведомство не сообщает в связи с их секретностью.
Сам спутник представляет собой электро-оптический аппарат наблюдения с высоким разрешением. Первые фотографии он начнет передавать уже через несколько дней.
Отмечается, что спутник-шпион "Офек-16" будет работать в связке с другими космическими аппаратами серии "Офек".
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету с навигационным спутником GPS для Космических сил США.
по теме
Астронавты NASA совершили 7-часовой выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершили очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС)
Связь с космосом: между Землей и Луной построят спутник
Чтобы значительно уменьшить вес и стоимость оборудования для передачи данных, между Землей и Луной построят новый спутник
SpaceX запустила ракету с навигационным спутником GPS для Космических сил США (видео)
Это третий по счету запуск навигационного спутника GPS третьего поколения для американской армии
Ракета Falcon-9 виведе на орбіту 57 супутників Starlink
Запуск запланований сьогодні близько опівночі на мисі Канаверал штату Флорида. До цього пуск вже кілька разів переносили, через несприятливі погодні умови
Когда экипаж Crew Dragon вернется на Землю: в NASA назвали дату
Стало известно, когда американские астронавты вернутся с МКС на Землю