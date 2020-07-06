Ведущая общественная организация в области борьбы с табакокурением "Життя" опубликовала отчет о своей деятельности за 2019 год,. С учетом предыдущих лет работы, общий объем поступлений и затрат общественной организации "Життя" за 2015-2019 гг. превысил 30,1 млн. грн.

Как сообщает Comments.ua, об этом свидетельствуют официальные отчеты организации. При этом наиболее "урожайными" для ОО "Життя" были предыдущие два года – в 2018 г. организация получила грантов на 9,5 млн. грн., в 2019 г. – 8,3 млн. грн.

Традиционно основную часть средств предоставляют американский фонд CampaignTobacco Free Kids (за 2019 г. – 3,9 млн. грн.). Этот фонд связан с американским филантропом и неудавшимся кандидатом на пост Президента США Майклом Блумбергом. В прошлом году Майкл Блумберг попал в скандал, пытаясь оправдать российскую оккупацию Крыма.

Кроме того ОО "Життя" получает средства от некой американской организации Vital Strategies, а также в последние годы и от Всемирной организации здравоохранения.

У налоговых консультантов даже базовые цифры финансовых отчетов организации вызвали определенные вопросы и подозрения.

- В отчетах за 2015-2017 гг. доля зарплаты в общих затратах организации составляла около 40% всех затрат. А у уже в 2019 г. она сократилась до 14%. В реальных цифрах фонд зарплаты организации "упал" с 2,5 млн. грн. в 2017 г. до 1,16 млн. грн. в 2019 г. Сотрудники организации резко решили урезать себе зарплаты? Вряд ли. Более вероятный вариант - реальные выплаты "спрятаны" в направлениях "работа с экспертами" и "программные затраты". Как правило, схема простая – заключается договор на предоставление консалтинговых услуг с физлицом-предпринимателем (затраты – лишь единый налог – 5% и небольшая комиссия – 3-4% для ФЛП). По сути это "обналичка" и вывод средств – объясняет схему налоговый консультант Лариса Руденко.

По словам налогового консультанта, таким образом достигается сразу две цели. Во-первых, экономия на налогах с зарплаты. И это подтверждает анализ финансовых отчетов – с 2017 до 2019 г. объем полученных грантов ОО "Життя" увеличился с 5,4 до 8,3 млн. грн. Но при этом сумма уплаченных организацией налогов упала с 823 тыс. грн. до 646 тыс. грн.

Во-вторых, "правило хорошего тона" для грантовых организаций и благотворительных фондов – чтобы доля зарплат не превышала 10% общего бюджета организации. А в 2015-2017 гг. у ОО "Життя" превышение доли зарплат над этим показателем было просто неприличным – 40% - в 4 раза больше. Соответственно, данная схема оптимизации позволила также соблюсти правила приличия перед грантодателями.

Судя по отчетам о работе "Життя", ее деятельность, в основном сводиться к организации небольших уличных митингов и кулуарных обсуждений в форме круглых столов и семинаров с такими же организациями, подготовке брошюр и буклетов. Кроме того, согласно отчету за 2019 год, налоговые законы, принятые Верховной Радой и разработанные специалистами Налоговой, Таможенной служб, Министерства финансов, комитетов Верховной Рады, ОО "Життя" также указала как собственные достижения.

Поскольку тема борьбы с курением считается социально важной многие рекламные компании и PR-активности организация пытается проводить бесплатно. А "сэкономленные" деньги выводятся через "договора" с "экспертами".

Каким же образом используются средства иностранных грантодателей? Возможно, ответ на этот вопрос следует поискать в структуре доходов руководителей "Життя", например в налоговой декларации многолетнего главы правления ОО "Життя" Андрея Скипальского, который возглавлял организацию до 2018 г.

Поскольку Скипальский, после этого несколько месяцев работал в Министерстве здравоохранения, он был вынужден подавать налоговую декларацию.

И согласно официальной декларации А.Скипальского, в 2016 г. он купил большую квартиру в Киеве (95 кв.м.) с задекларированной стоимостью 2,8 млн. грн. (в целом семье Скипальских принадлежит 4 квартиры и земельный участок). Позже – машину (А.Скипальскому принадлежит 2 машины).

Им задекларированы также 46,6 тыс. швейцарских франков на счету в банке UBS (Швейцария) и 12,8 тыс. долларов в американском банке. При этом жена Скипальского, также работающая в сфере неприбыльных организаций, задекларировала 56 тыс. долларов наличными.