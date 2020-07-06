Темпи зростання кількості нових інфікованих на коронавірус в Україні зменшилась. За добу 543 випадки, 13 людей померли, 327 одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині, а також у Києві.

Загалом, протягом пандемії захворіли 49042 людини. З них одужали 21703, летальних випадків 1262. Наразі вісім областей України не готові до послаблення карантину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: