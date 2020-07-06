В Україні зменшилась кількість нових захворювань на коронавірус [ Редактировать ]
Темпи зростання кількості нових інфікованих на коронавірус в Україні зменшилась. За добу 543 випадки, 13 людей померли, 327 одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині, а також у Києві.
Загалом, протягом пандемії захворіли 49042 людини. З них одужали 21703, летальних випадків 1262. Наразі вісім областей України не готові до послаблення карантину.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
З одного боку ми бачимо тільки 543 особи. Це менше ніж ми фіксували останні три тижні. Але я хотів би подякувати всім без виключення, хто дотримується всіх рекомендацій охорони здоров'я, хто одягає маску в тих місцях, які визначені для цього, хто дотримується соціальної дистанції, хто користується антисептиками. Ці прості правила знижують ризик інфікування.
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