Неймовірна підтримка для культури. Британський уряд виділив понад півтора мільярди фунтів для боротьби з коронавірусною кризою. Це більше, аніж заклади культури могли уявити. Із Лондона - Світлана Чернецька розповість детальніше

Лондон - одна з культурних столиць світу. Чимало туристів приїздять сюди саме для того, щоб відвідати знамениті постановки на Вест-Енді. Але пандемія поставила на паузу культурне життя. І найімовірніше, вона триватиме до кінця року.

Уже четвертий місяць поспіль театри, концертні зали й галереї під замком. А це означає, що без роботи залишилися актори, механіки сцени, продавці квитків - тисячі людей.

"Через пандемію я втратила роботу, бо моя танцювальна група скасувала міжнародне турне".

Але якщо інші заклади потроху повертаються до роботи, театри досі зачинені. Вважається, що під час співу чи голосних розмов виділяється більше дихальних краплин із рота та носа. Вони на довше затримуються в повітрі, тож і ризик підхопити коронавірус - набагато більший. Особливо в закритому приміщенні, де повно людей.

Джон Гілгулі, директор концертної зали:

Через епідемію в нашій сфері виникли страшенні труднощі. Немає доходу від продажу квитків, неможливо залучити спонсорів, адже ми не показуємо нових шоу, а всі співробітники переживають за своє майбутнє, оскільки ми залежимо від взаємодії з людьми.

Усі заклики працівників сфери культури щодо підтримки - уряд почув. І розщедрився аж на півтора мільярда фунтів. Більшість цієї суми - гранти, які не потребуватимуть повернення. Також театри заохочують брати кредити на вигідних умовах.

Олівер Доуден, міністр культури Великої Британії:

Ми розуміємо, що мистецтво - це серце нашого життя як нації, чи то це місцевий театр, куди ви йдете на різдвяну виставу, чи то частина нашої історії від Шекспіра до Еда Ширана. Ми мусимо це зберегти.

Для працівників культури виділена сума більша, аніж вони могли уявити. Це дає впевненість у завтрашньому дні та відкриває можливості для креативу. Насамперед, розробляти безпечні шляхи для повернення до роботи.

Тим часом, поціновувачам театрального мистецтва доведеться задовольнятися онлайн-виставами. Як ось ця домашня інтерпретація знаменитої "Мамма Міа" у виконанні акторів Вест-Енду.