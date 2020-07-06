Місто, що надихає - Львів. Від вершин до підземелля. Тисячі історичних пам'яток і загадкових легенд. Місто Лева, яке десятиліттями вабить городян і туристів, дивуває і досі.

Наша Христина Гашенко розповість про неймовірні історичні місця і чому у Львові варто покавувати.

208, 209 - саме стільки сходинок треба подолати, щоб піднятись на Високий Замок. Звідси неймовірні краєвиди на місто. Ось там старовинна частина Львова. А за нею сучасні будівлі.

Висота пагорба понад 400 метрів. Це найвища точка Львова. Створили насип штучно ще за Польщі, до річниці Люблінської унії. Для цього тодішні керманичі міста знищили частину княжих історичних укріплень, оборонну вежу та палац князя Лева. Існує ще й Низький замок - і мало хто про нього знає.

Це Іван Радковець. Справжній львів'янин, який знає про місто все. Він проведе нас до Низького замку. Який розташований у центрі Львова. А точніше під ним.

Іван Радковець, житель Львова:

Це оборонна споруда, бо поруч тут річка Полтва і відповідно нижній, низький замок виконував оборонні функції, щоб човни які заходять у Львів були контрольовані.

У замку жили очільники міста з почтом. Тут часто бували вельможні гості та еліта - представники багатих львівських родин.

Праворуч місце де стояла каплиця св. Катерини, це храмова каплиця де молилися відповідно тут на цьому місці в кінці ХIV століття ходили принци і принцеси.

Наприкінці ХVIII століття замок з його таємницями засипали. І відтоді на цьому місці нічого ніколи не будували. Зараз тут знаний львівський вернісаж.

Кожен, хто ходить по Львову мандрує в часі, і львів'яни мають деколи із собою машину часу, от дивіться. Спробуйте згадати, що вчора ви в цей час робили тільки нікому не розповідайте. Згадали? - Так. - Побували у вчорашньому дні? - Так. - От дивіться, раз і повернулись у сьогодні. Виявляється можна мандрувати.

Далі мандруємо до найдавнішої споруди. Дерев'яна церква Святого Миколая - XIII століття.

Іван Радковець, житель Львова:

До нині існує таке повір'я, що в часі богослужіння чоловіки не відволікалися їх виставляли на перед, а жінки стояли позаду чоловіків, як колись казали не весь час думати про прекрасне, колись треба подумати і про Бога.

А це Старий Ринок. Тут кожна будівля та навіть бруківка - мають власну неймовірну історію. Ось одна з найвужчих вулиць міста - спеціально для проїзду однієї карети. І костел, де вінчався княжич Лев із угорською королівною Констанцією.

Іван Радковець, житель Львова:

Коли приїхала Констанція то в хроніках записано мужній на полі бою княжич Лев, як лев боровся з ворогом, але коли побачив красу своєї нареченої зомлів як дитя.

Львів порівнюють із Парижем, Лондоном, Краковом… Утім найчастіше з Вавилоном. Де різні народи знаходили спільну мову. Це найулюбленіше місце туристів - серце Львова - площа Ринок. До нього ведуть вулиці - Руська, Єврейська, Вірменська. Тут сотні торговців сотні років намагаються заробити.

Нарізка сувенірних яток, крамничок

Однією із окрас площі Ринок, та і всього міста - є леви. Вони всюди: біля Ратуші, фонтанів, на фасадах будинків. Усього у Львові їх до п'яти тисяч. Один із них - сумний.

Петро Радковець, житель Львова:

Сумний він став тому, що львів'яни ходять тут десятиліттями і не помічають, якщо ми зараз до нього підійдемо і подивимося знизу, ви побачите що він нам посміхається.

Львів цікавий і тим, що під ним. Кілька років тому найдовше підземелля відкрили для туристів.

Заходьте в цю першу залу підземелля. Ось така перша кімнатка одного із найбільших підземель на сьогоднішній день у Львові.

Ці ходи під храмом апостолів Петра й Павла. Два яруси коридорів відтворюють структуру храму. Тут поховані єзуїти. В одному із залів - саркофаг, який мав належати архієпископу. Втім тут сановника не поховали.

Олег Друздів, керівник підземелля:

Бачите тут є дірка, багато легенд говорять, що мовляв, архієпископ сам вибрався звідти, хоча насправді творці цієї легенди трошки думали ширше то щось би придумали, бо тут товщина стінки 12 см і вибратись звідси навіть технічно не можливо.

Залишається загадкою і те, як саме сюди потрапив саркофаг. Бо ж під час реставрації, щоб посунути кришку лише на пів сантиметра знадобилося восьмеро кремезних чоловіків. Львів приховує у собі тисячі легенд і таємниць. Розгадати їх, певно, забракне життя. Та аби відчути львівський шарм, шляхетність і смак - достатньо однієї миті.

Будь ласка, ваша кава. - Дякую. Кожна екскурсія для туристів завершується філіжанкою запашної кави. І хоч на Львівщині її не вирощують, однак готують дуже смачно.