Британія впровадила перші "не європейські" санкції проти росіян [ Редактировать ]
Британія вперше окремо від Європейського Союзу запровадила санкції проти майже 50 осіб в усьому світі, обвинувачених у порушені прав людини. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.
Половина людей із чорного списку - росіяни, які причетні до смерті адвоката Сергія Магнітського 2009 року. Зокрема, йдеться про голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, заступника генерального прокурора РФ Віктора Гриня та співробітників МВС Росії.
Санкції передбачають заборону на в'їзд до Великої Британії і заморожування активів.
Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:
Санкції проти осіб, які відповідальні за порушення прав людини - важливий інструмент нашої зовнішньої політики. Цим особам ми не будемо видавати візи та заморожуватимемо їхні активи. Ми не хочемо, щоб люди з цього списку приїздили до Великої Британії, робили тут закупи, інвестували у наші банки та в нерухомість. Ми не очікуємо дозволу на запровадження санкцій від інших країн, ми так робимо, бо це правильно. Саме цього очікують британці по усій країні.
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