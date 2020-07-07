Во вторник, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником военных моряков.

Украина - морская держава. Одесская область - тому пример. А настоящей ее украшением есть люди - волевые, неутомимые и всегда с прекрасным чувством юмора.

"Был рад провести ряд важных встреч и поздравить с профессиональным праздником наших военных моряков", - сказал президент.

Мы непременно сделаем все, чтобы они действительно почувствовали себя супергероями и не имели никаких сомнений, что страна ценит их верность и несокрушимость.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал квартиры морякам из Крыма, не предавшим Украину в 2014 году.