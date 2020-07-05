Моряки из Крыма, которые не предали Украину в 2014 году, получат квартиры. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе.

Социальное обеспечение военных моряков и членов их семей является одной из главных задач украинского государства, подчеркнул Зеленский. И отметил, что их верность присяге почему-то была незаметной для власти, и они жили в ужасных условиях. Глава государства пообещал, что сегодня украинские моряки получат более 70 квартир.

Самое главное, о ком мы всегда должны помнить и заботиться, - это люди. Это наши военные моряки, их семьи, достойное материальное и социальное обеспечение для них. Это - задача номер один. Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала.

Владимир Зеленский отметил, что это - лишь первые шаги в направлении улучшения условий жизни военных моряков.

Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они - настоящие супергерои, которые очень нужны Украине.

Президент Украины также поздравил города Краматорск и Славянск с шестой годовщиной освобождения от незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посещает Одесскую область с двухдневным рабочим визитом.