У Колумбії крадії бензину злетіли у повітря [ Редактировать ]
У Колумбії люди поплатилися власним життям за крадіжку. Вони зливали паливо з перекинутої автоцистерни обабіч траси, втім, автівка вибухнула. Відомо про щонайменше сімох загиблих, ще 46 - травмованих.
У деяких з них опіки майже усього тіла. Наразі місцева влада запросила військових гелікоптер аби доставити критичних пацієнтів у спеціалізовані медзаклади.
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