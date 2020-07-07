Ядовитое членистоногое "спасет" человечество от смерти [ Редактировать ]
Ученые из Бельгии и России разработали препарат, который спасет человечество от онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Об этом сообщает Frontiers in Pharmacology.
По информации, препарат может предотвращать убийства клетками иммунной системы собственных клеток и препятствует развитию опухолей.
Наша глобальная цель - понять, как устроены участки взаимодействия пептидных лигандов и калиевых каналов. Это поможет найти ключ к созданию препаратов нового поколения для персонализированной медицины.
Отмечается, что специалистам удалось с помощью метода молекулярного дизайна искусственно изменить специфичность компонента яда скорпиона.
Ранее мы писали, что медики нашли лекарство от неизлечимых форм онкологических заболеваний. Оно избавляет людей от опухолей, независимо от их расположения.
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