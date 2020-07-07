Маски геть? У Франції через вимогу надягти маски пасажири жорстоко побили водія громадського транспорту. А у Німеччині бізнес просить політиків дозволити людям ходити за покупками без засобів індивідуального захисту. Бо носіння масок негативно впливає на купівельний настрій споживачів.

Чому європейці втомилися від маскового режиму і коли його скасують, розкаже Тетяна Логунова.

Водії автобусів у французькому міста Байонна вже кілька днів не виходять на роботу. На знак протесту проти нападу на одного з колег. У неділю ввечері група пасажирів жорстоко побила водія рейсового маршруту. Бо той відмовився впускати їх до салону без квитків і масок. Нападників було п'ятеро, вони вже заарештовані. Водій у критичному стані в лікарні. Батько трьох дітей перебуває у комі.

Схожі інциденти в Європі, на щастя, поодинокі. Втім, цивілізована дискусія про необхідність і надалі дотримуватися маскового режиму набирає обертів. Принаймні, в Німеччині. Причин декілька. Пандемія йде на спад, у спекотну погоду у масках важко дихати, а багатьом ці засоби індивідуального захисту вже банально набридли.

Дозволити німцям ходити з відкритим обличчям у магазини політиків закликали представники торгівлі. Мовляв, вимога носити маску викликає в людей відчуття небезпеки. Вони вдвічі рідше ходять за покупками, а галузь відповідно зазнає збитків. Ідею підхопили й міністри економіки кількох земель. І запропонували перейти до поетапного скасування маскового режиму.

Гаррі Главе, міністр економіки землі Мекленбург-Передня Померанія:

Якщо кількість нових захворювань залишатиметься на низькому рівні, я не бачу причин змушувати людей носити маски в закладах роздрібної торгівлі.

Надто рано і ризиковано заперечили в офіційному Берліні. Збереження маскового режиму хором підтримали лідери усіх великих німецьких партій.

Маркус Зьодер, лідер ХСС:

Маска - один із небагатьох інструментів, який допомагає у боротьбі з коронавірусом. Якщо ми від них відмовимося, кількість інфікованих - знову зростатиме.

Саскія Ескен, лідер Соціал-Демократичної партії Німеччини:

Дотримання дистанції і правил гігієни необхідне для того, щоб уникнути другої хвилі пандемії і повторного карантину. Я за збереження маскового режиму.

Пауль Цім´як, генсек ХДС:

Носити маску - це сексуально. А крім того, таким чином, ви поважаєте свою безпеку і безпеку інших людей.

Подовжити масковий режим у транспорті і магазинах на невизначений термін домовилися міністри охорони здоров'я усіх німецьких земель. Рішення підтримала й канцлерка Ангела Меркель. Яку, до речі, журналісти нещодавно запитали: чому її, власне, ніколи не бачили у масці.

Ангела Меркель, канцлер Німеччина:

Якщо є можливість дотримуватися дистанції, маска мені не потрібна. Коли я ходжу у магазини, ми, вочевидь, не зустрічаємося. Інакше, ви б мене вже побачили у масці.

Примітно, що одразу після цієї прес-конференції Ангела Меркель почала з'являтися на людях у масці. Канцлерка обрала текстильну, багаторазового використання.