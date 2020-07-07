МВД создает базу данных карманников и автомобильных воров [ Редактировать ]
Стало известно, что Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров. Их вину будут доказывать, используя технологии. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе брифинга.
"Мы сейчас создаем базу данных тех лиц, которые подозреваются в постоянных преступлениях, связанных с кражами из авто, кражами личного имущества - это распространенная история, когда в ресторанах подсаживаются и залазят в карманы других.
Мы будем, используя технологии, таких задерживать, выдвигать обвинения и доказывать их вину", - анонсировал замминистра.
Ранее в Одессе задержали банду вора в законе "Лота Гули", которая похищала людей.
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