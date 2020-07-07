Тиждень пікетів на Буковині. Люди перекривають міжнародну трасу протестують проти децентралізації. Вважають, що область поділили несправедливо. Чому? - розбиралася Ольга Паламарюк.

Ось уже сьомий день - цією дорогою не проїхати. Селяни -.

Хотин - районний центр!

Люди невдоволені процесом децентралізації. Пояснюють: за рішенням Верховної Ради, Чернівецьку область планують поділити на 3 великих райони. Центром одного з них мало стати місто Хотин. Відповідний проєкт уже навіть затвердив Кабмін. Та в останню мить плани змінилися.

Олександр Брус, житель Хотина:

Всі науковці, всі політики наші провідні - всі говорили, що тут нема варіантів - тільки Хотин. Тому що, по-перше, Хотин - це місто.Там звучить несуразна інформація. Взагалі все проти логіки. Саме тому люди вийшли.

Люди обурені - центр району планують зробити у селищі міського типу Кельменці - за 40 кілометрів від Хотина.

Валерія Трасковська, жителька Хотина:

Наше місто з таким великим історичним значенням хочуть просто затоптати. Нас під ноги ні за що кидають. Нам дуже образливо, обідно. До нас ніхто навіть не приходить - не каже, не пояснює.

Від такої децентралізації, - впевнені люди, - постраждають не тільки жителі, а й інфраструктура.

Анатолій Годнюк, житель Хотина:

Елементарно - дорога, доїзд до Кельменців, їхня лікарня, їхня інфраструктура смт. Кельменці не витримує жодного показника, який би сказав, що Кельменці можуть бути районним центром.

Галина Катеринчук, жителька Хотина:

Багато скорочень по державних установах - і прокуратура, і пенсійний фонд. В нас є багато шкіл. Ми теж працюємо в школі, і теж переживаємо, що буде з нашою школою.

Люди безперервно ходять пішохідним переходом. Правоохоронці спрямовують автомобілі в об'їзд.

Олександр Александров, дільничий Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області:

Вже самі водії мають рації - спілкуються деякі по раціях і об'їжджають вже.

А от Микола в об'їзд не поїхав. Тепер графік руху рейсового автобуса порушиться. Та попри це, водій пікетувальників підтримує.

Микола, водій рейсового автобуса:

Якби я був не на роботі, я б теж ставав з місцевими і добивався того, що ми хочемо всі, правильно? Спокою, злагоди і праці.

Урядовці ж акцію-перекриття називають маніпуляцією. Мовляв, від такого поділу люди не постраждають.

Богдан Ковалюк, перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:

В Україні - надзвичайна ситуація. В нас незакінчена війна з Росією на Сході, в нас проблема з COVID-19. До речі, Хотинський район - та точка, де найбільше нововиявлених випадків. В нас продовжується ліквідація наслідків повені. Тому таким методом висловлюються люди, які не поважають цю державу, нехтують правилами.

Та пікетувальники розходитися не збираються. Кажуть - чекатимуть на зустріч із президентом. Володимир Зеленський, до слова, завтра має відвідати Буковину.