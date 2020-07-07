Піар чи реальні плани: репер Каньє Вест балотуватиметься у президенти Америки [ Редактировать ]
Ще один кандидат. Америка вже котрий день обговорює плани репера Каньє Веста балотуватися в президенти Америки. А відтепер ще і скандальну позику, яку його компанія отримала від влади.
Як музикант може вплинути на баланс політичних сил і рейтинги? І чого насправді прагне? З'ясовував Дмитро Анопченко.
У сьогоднішній Америці немає кращого способу потрапити в новини, ніж заявити про щось, пов'язане із виборами.
Тож твітт знаменитого репера Каньє Веста, навіть попри те, що написав він його у вихідний - у День незалежності, миттєво став сенсацією.
Ми повинні втілити заповіти Америки й довіритися Богові, об'єднати наше бачення і зв'язати воєдино наше майбутнє. Я висуваю свою кандидатуру на пост президента США!
Півмільйона людей здивовано поділилися цим постом, понад мільйон сказавши "вау", поставили "лайк". Але найбільше галасу наробив коментар самого Ілона Маска.
Я тебе повністю підтримую!
Відтоді Америка вже не один день гадає - що це? Піар, спроба зробити собі рекламу? Чи знаменитий репер серйозно хоче в Білий дім?
Каньє Вест змагатиметься за найвищу посаду?
Це він насправді чи ні?
Та він же постійно підтримує президента Трампа!
Музикант і справді виходив до преси і з Трампом-кандидатом, і вже із Трампом-президентом, коли на зустріч в Овальний кабінет одягнув червону кепку із слоганом про "Америку, яка знову буде великою". Тож медіа і запідозрили, що репер знову грає на боці чинного президента і просто хоче забрати в Байдена голоси афроамериканців, а на тлі нинішніх протестів це особливо актуально. І несподівано знайшли цьому непряме підтвердження.
Шокуюча новина - хто отримав грошову підтримку від уряду і скільки!
Преса розкопала, що компанії Веста, Yeezy, держава виділила від 2 до 5 мільйонів доларів із "коронавірусного фонду" на підтримку малого бізнесу і це тепер вважають і ознакою прихильності владної команди, і того, що репер, можливо, грає в політичні ігри не сам по собі. Демократи в Конгресі навіть пообіцяли розслідувати, яким ще друзям адміністрація Трампа роздала бюджетні мільярди.
Кетті Портер, конгресвумен:
Нам потрібні ці дані, ми маємо знати, куди йдуть наші гроші. Хочуть вони це говорити чи не хочуть.
Проблема ще й у тому, що репер до сьогодні не зареєстрований як незалежний кандидат. І йому потрібно в кожному штаті зібрати певну кількість підписів, щоб офіційно оформити свій статус. А в частині штатів він уже пропустив дедлайн. Тому соціологічним службам досі не спадало на думку включити його прізвище в опитування - коли дізнавалися думку американців про їхні політичні вподобання. Як музикант, Вест неймовірно популярний; як політик - хто знає, скільки в нього потенційних прихильників і голосів. Тому жоден серйозний політолог поки що не коментує його шансів. А преса зловтішається - мовляв, якщо переможе, ось як Вест звертатиметься до співвітчизників.
і зло жартує - якщо музиканта і є для чого підтримати американцям, так це виключно, аби його дружина - скандально знаменита Кім Кардаш'ян - стала першою леді США.
Ще один кандидат. Америка вже котрий день обговорює плани репера Каньє Веста балотуватися в президенти Америки. А відтепер ще і скандальну позику, яку його компанія отримала від влади.
Як музикант може вплинути на баланс політичних сил і рейтинги? І чого насправді прагне? З'ясовував Дмитро Анопченко.
У сьогоднішній Америці немає кращого способу потрапити в новини, ніж заявити про щось, пов'язане із виборами.
Тож твітт знаменитого репера Каньє Веста, навіть попри те, що написав він його у вихідний - у День незалежності, миттєво став сенсацією.
Ми повинні втілити заповіти Америки й довіритися Богові, об'єднати наше бачення і зв'язати воєдино наше майбутнє. Я висуваю свою кандидатуру на пост президента США!
Півмільйона людей здивовано поділилися цим постом, понад мільйон сказавши "вау", поставили "лайк". Але найбільше галасу наробив коментар самого Ілона Маска.
Я тебе повністю підтримую!
Відтоді Америка вже не один день гадає - що це? Піар, спроба зробити собі рекламу? Чи знаменитий репер серйозно хоче в Білий дім?
Каньє Вест змагатиметься за найвищу посаду?
Це він насправді чи ні?
Та він же постійно підтримує президента Трампа!
Музикант і справді виходив до преси і з Трампом-кандидатом, і вже із Трампом-президентом, коли на зустріч в Овальний кабінет одягнув червону кепку із слоганом про "Америку, яка знову буде великою". Тож медіа і запідозрили, що репер знову грає на боці чинного президента і просто хоче забрати в Байдена голоси афроамериканців, а на тлі нинішніх протестів це особливо актуально. І несподівано знайшли цьому непряме підтвердження.
Шокуюча новина - хто отримав грошову підтримку від уряду і скільки!
Преса розкопала, що компанії Веста, Yeezy, держава виділила від 2 до 5 мільйонів доларів із "коронавірусного фонду" на підтримку малого бізнесу і це тепер вважають і ознакою прихильності владної команди, і того, що репер, можливо, грає в політичні ігри не сам по собі. Демократи в Конгресі навіть пообіцяли розслідувати, яким ще друзям адміністрація Трампа роздала бюджетні мільярди.
Кетті Портер, конгресвумен:
Нам потрібні ці дані, ми маємо знати, куди йдуть наші гроші. Хочуть вони це говорити чи не хочуть.
Проблема ще й у тому, що репер до сьогодні не зареєстрований як незалежний кандидат. І йому потрібно в кожному штаті зібрати певну кількість підписів, щоб офіційно оформити свій статус. А в частині штатів він уже пропустив дедлайн. Тому соціологічним службам досі не спадало на думку включити його прізвище в опитування - коли дізнавалися думку американців про їхні політичні вподобання. Як музикант, Вест неймовірно популярний; як політик - хто знає, скільки в нього потенційних прихильників і голосів. Тому жоден серйозний політолог поки що не коментує його шансів. А преса зловтішається - мовляв, якщо переможе, ось як Вест звертатиметься до співвітчизників.
і зло жартує - якщо музиканта і є для чого підтримати американцям, так це виключно, аби його дружина - скандально знаменита Кім Кардаш'ян - стала першою леді США.
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