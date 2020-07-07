Ще один кандидат. Америка вже котрий день обговорює плани репера Каньє Веста балотуватися в президенти Америки. А відтепер ще і скандальну позику, яку його компанія отримала від влади.

Як музикант може вплинути на баланс політичних сил і рейтинги? І чого насправді прагне? З'ясовував Дмитро Анопченко.

У сьогоднішній Америці немає кращого способу потрапити в новини, ніж заявити про щось, пов'язане із виборами.

Тож твітт знаменитого репера Каньє Веста, навіть попри те, що написав він його у вихідний - у День незалежності, миттєво став сенсацією.

Ми повинні втілити заповіти Америки й довіритися Богові, об'єднати наше бачення і зв'язати воєдино наше майбутнє. Я висуваю свою кандидатуру на пост президента США!

Півмільйона людей здивовано поділилися цим постом, понад мільйон сказавши "вау", поставили "лайк". Але найбільше галасу наробив коментар самого Ілона Маска.

Я тебе повністю підтримую!

Відтоді Америка вже не один день гадає - що це? Піар, спроба зробити собі рекламу? Чи знаменитий репер серйозно хоче в Білий дім?

Каньє Вест змагатиметься за найвищу посаду?

Це він насправді чи ні?

Та він же постійно підтримує президента Трампа!

Музикант і справді виходив до преси і з Трампом-кандидатом, і вже із Трампом-президентом, коли на зустріч в Овальний кабінет одягнув червону кепку із слоганом про "Америку, яка знову буде великою". Тож медіа і запідозрили, що репер знову грає на боці чинного президента і просто хоче забрати в Байдена голоси афроамериканців, а на тлі нинішніх протестів це особливо актуально. І несподівано знайшли цьому непряме підтвердження.

Шокуюча новина - хто отримав грошову підтримку від уряду і скільки!

Преса розкопала, що компанії Веста, Yeezy, держава виділила від 2 до 5 мільйонів доларів із "коронавірусного фонду" на підтримку малого бізнесу і це тепер вважають і ознакою прихильності владної команди, і того, що репер, можливо, грає в політичні ігри не сам по собі. Демократи в Конгресі навіть пообіцяли розслідувати, яким ще друзям адміністрація Трампа роздала бюджетні мільярди.

Кетті Портер, конгресвумен:

Нам потрібні ці дані, ми маємо знати, куди йдуть наші гроші. Хочуть вони це говорити чи не хочуть.

Проблема ще й у тому, що репер до сьогодні не зареєстрований як незалежний кандидат. І йому потрібно в кожному штаті зібрати певну кількість підписів, щоб офіційно оформити свій статус. А в частині штатів він уже пропустив дедлайн. Тому соціологічним службам досі не спадало на думку включити його прізвище в опитування - коли дізнавалися думку американців про їхні політичні вподобання. Як музикант, Вест неймовірно популярний; як політик - хто знає, скільки в нього потенційних прихильників і голосів. Тому жоден серйозний політолог поки що не коментує його шансів. А преса зловтішається - мовляв, якщо переможе, ось як Вест звертатиметься до співвітчизників.

і зло жартує - якщо музиканта і є для чого підтримати американцям, так це виключно, аби його дружина - скандально знаменита Кім Кардаш'ян - стала першою леді США.

Ще один кандидат. Америка вже котрий день обговорює плани репера Каньє Веста балотуватися в президенти Америки. А відтепер ще і скандальну позику, яку його компанія отримала від влади.

Як музикант може вплинути на баланс політичних сил і рейтинги? І чого насправді прагне? З'ясовував Дмитро Анопченко.

У сьогоднішній Америці немає кращого способу потрапити в новини, ніж заявити про щось, пов'язане із виборами.

Тож твітт знаменитого репера Каньє Веста, навіть попри те, що написав він його у вихідний - у День незалежності, миттєво став сенсацією.

Ми повинні втілити заповіти Америки й довіритися Богові, об'єднати наше бачення і зв'язати воєдино наше майбутнє. Я висуваю свою кандидатуру на пост президента США!

Півмільйона людей здивовано поділилися цим постом, понад мільйон сказавши "вау", поставили "лайк". Але найбільше галасу наробив коментар самого Ілона Маска.

Я тебе повністю підтримую!

Відтоді Америка вже не один день гадає - що це? Піар, спроба зробити собі рекламу? Чи знаменитий репер серйозно хоче в Білий дім?

Каньє Вест змагатиметься за найвищу посаду?

Це він насправді чи ні?

Та він же постійно підтримує президента Трампа!

Музикант і справді виходив до преси і з Трампом-кандидатом, і вже із Трампом-президентом, коли на зустріч в Овальний кабінет одягнув червону кепку із слоганом про "Америку, яка знову буде великою". Тож медіа і запідозрили, що репер знову грає на боці чинного президента і просто хоче забрати в Байдена голоси афроамериканців, а на тлі нинішніх протестів це особливо актуально. І несподівано знайшли цьому непряме підтвердження.

Шокуюча новина - хто отримав грошову підтримку від уряду і скільки!

Преса розкопала, що компанії Веста, Yeezy, держава виділила від 2 до 5 мільйонів доларів із "коронавірусного фонду" на підтримку малого бізнесу і це тепер вважають і ознакою прихильності владної команди, і того, що репер, можливо, грає в політичні ігри не сам по собі. Демократи в Конгресі навіть пообіцяли розслідувати, яким ще друзям адміністрація Трампа роздала бюджетні мільярди.

Кетті Портер, конгресвумен:

Нам потрібні ці дані, ми маємо знати, куди йдуть наші гроші. Хочуть вони це говорити чи не хочуть.

Проблема ще й у тому, що репер до сьогодні не зареєстрований як незалежний кандидат. І йому потрібно в кожному штаті зібрати певну кількість підписів, щоб офіційно оформити свій статус. А в частині штатів він уже пропустив дедлайн. Тому соціологічним службам досі не спадало на думку включити його прізвище в опитування - коли дізнавалися думку американців про їхні політичні вподобання. Як музикант, Вест неймовірно популярний; як політик - хто знає, скільки в нього потенційних прихильників і голосів. Тому жоден серйозний політолог поки що не коментує його шансів. А преса зловтішається - мовляв, якщо переможе, ось як Вест звертатиметься до співвітчизників.

і зло жартує - якщо музиканта і є для чого підтримати американцям, так це виключно, аби його дружина - скандально знаменита Кім Кардаш'ян - стала першою леді США.